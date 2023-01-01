50 ريال قطري إلى دولار سنغافوري

تحويل QAR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ qar
١٨٫٥٠ sgd

1.00000 QAR = 0.37008 SGD

Mid-market exchange rate at 12:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.0752589.46021.467611.652960.964818.7741
1GBP1.1551311.24205103.3381.695271.909381.1144721.6864
1USD0.930050.805121183.19941.36491.537280.8972517.4602
1INR0.01117820.0096770.012019310.01640520.0184770.01078430.20986

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / دولار سنغافورة
1 QAR0.37008 SGD
5 QAR1.85040 SGD
10 QAR3.70079 SGD
20 QAR7.40158 SGD
50 QAR18.50395 SGD
100 QAR37.00790 SGD
250 QAR92.51975 SGD
500 QAR185.03950 SGD
1000 QAR370.07900 SGD
2000 QAR740.15800 SGD
5000 QAR1850.39500 SGD
10000 QAR3700.79000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الريال القطري
1 SGD2.70213 QAR
5 SGD13.51065 QAR
10 SGD27.02130 QAR
20 SGD54.04260 QAR
50 SGD135.10650 QAR
100 SGD270.21300 QAR
250 SGD675.53250 QAR
500 SGD1351.06500 QAR
1000 SGD2702.13000 QAR
2000 SGD5404.26000 QAR
5000 SGD13510.65000 QAR
10000 SGD27021.30000 QAR