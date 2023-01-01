10 ريال قطري إلى دولار سنغافوري

تحويل QAR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
٣٫٧٠ sgd

1.00000 QAR = 0.37002 SGD

Mid-market exchange rate at 12:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.075289.45951.467271.652880.964718.7732
1GBP1.1551311.24205103.3421.694961.909381.1143621.6864
1USD0.930050.805121183.20271.364651.537280.8972517.4602
1INR0.01117820.009676620.012018810.01640150.01847630.01078390.209851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / دولار سنغافورة
1 QAR0.37002 SGD
5 QAR1.85012 SGD
10 QAR3.70024 SGD
20 QAR7.40048 SGD
50 QAR18.50120 SGD
100 QAR37.00240 SGD
250 QAR92.50600 SGD
500 QAR185.01200 SGD
1000 QAR370.02400 SGD
2000 QAR740.04800 SGD
5000 QAR1850.12000 SGD
10000 QAR3700.24000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الريال القطري
1 SGD2.70253 QAR
5 SGD13.51265 QAR
10 SGD27.02530 QAR
20 SGD54.05060 QAR
50 SGD135.12650 QAR
100 SGD270.25300 QAR
250 SGD675.63250 QAR
500 SGD1351.26500 QAR
1000 SGD2702.53000 QAR
2000 SGD5405.06000 QAR
5000 SGD13512.65000 QAR
10000 SGD27025.30000 QAR