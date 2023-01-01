5 ريال قطري إلى دولار سنغافوري

تحويل QAR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

٥ qar
١٫٨٥ sgd

1.00000 QAR = 0.37006 SGD

Mid-market exchange rate at 12:40
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.075289.46291.467651.652880.964718.7762
1GBP1.1551311.24205103.3461.69541.909381.1143621.6899
1USD0.930050.805121183.20581.3651.537280.897217.463
1INR0.01117780.009676260.012018410.01640510.01847560.01078290.209877

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / دولار سنغافورة
1 QAR0.37006 SGD
5 QAR1.85032 SGD
10 QAR3.70065 SGD
20 QAR7.40130 SGD
50 QAR18.50325 SGD
100 QAR37.00650 SGD
250 QAR92.51625 SGD
500 QAR185.03250 SGD
1000 QAR370.06500 SGD
2000 QAR740.13000 SGD
5000 QAR1850.32500 SGD
10000 QAR3700.65000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الريال القطري
1 SGD2.70223 QAR
5 SGD13.51115 QAR
10 SGD27.02230 QAR
20 SGD54.04460 QAR
50 SGD135.11150 QAR
100 SGD270.22300 QAR
250 SGD675.55750 QAR
500 SGD1351.11500 QAR
1000 SGD2702.23000 QAR
2000 SGD5404.46000 QAR
5000 SGD13511.15000 QAR
10000 SGD27022.30000 QAR