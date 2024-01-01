100 Katar riyalinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile QAR → TRY çevirin

1,000QR QAR = 9,477TL TRY

21:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 QAR → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,47709,4770
Düşük9,38479,2924
Ortalama9,41759,3767
Değişim0.92%1.95%
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1 QAR → TRY istatistikleri

QAR → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,4770, en düşük 9,3847 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 9,4175 oldu. QAR → TRY kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

QAR → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,4770, en düşük 9,2924 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,3767 oldu. QAR → TRY kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,41,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71460,2281198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Türk Lirası
1 QAR9,47698 TRY
5 QAR47,38490 TRY
10 QAR94,76980 TRY
20 QAR189,53960 TRY
50 QAR473,84900 TRY
100 QAR947,69800 TRY
250 QAR2.369,24500 TRY
500 QAR4.738,49000 TRY
1000 QAR9.476,98000 TRY
2000 QAR18.953,96000 TRY
5000 QAR47.384,90000 TRY
10000 QAR94.769,80000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Katar Riyali
1 TRY0,10552 QAR
5 TRY0,52760 QAR
10 TRY1,05519 QAR
20 TRY2,11038 QAR
50 TRY5,27595 QAR
100 TRY10,55190 QAR
250 TRY26,37975 QAR
500 TRY52,75950 QAR
1000 TRY105,51900 QAR
2000 TRY211,03800 QAR
5000 TRY527,59500 QAR
10000 TRY1.055,19000 QAR