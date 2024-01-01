10 bin Türk lirasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile TRY → QAR çevirin

10.000 try
1.127,10 qar

1,000 TRY = 0,1127 QAR

02:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4651,3763,67247,537
1 EUR1,06510,855295,84388,8861,4663,91150,624
1 GBP1,2461,171346,097103,9851,7154,57559,223
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

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Türk lirasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Katar Riyali
1 TRY0,11271 QAR
5 TRY0,56355 QAR
10 TRY1,12710 QAR
20 TRY2,25420 QAR
50 TRY5,63550 QAR
100 TRY11,27100 QAR
250 TRY28,17750 QAR
500 TRY56,35500 QAR
1000 TRY112,71000 QAR
2000 TRY225,42000 QAR
5000 TRY563,55000 QAR
10000 TRY1.127,10000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Türk Lirası
1 QAR8,87235 TRY
5 QAR44,36175 TRY
10 QAR88,72350 TRY
20 QAR177,44700 TRY
50 QAR443,61750 TRY
100 QAR887,23500 TRY
250 QAR2.218,08750 TRY
500 QAR4.436,17500 TRY
1000 QAR8.872,35000 TRY
2000 QAR17.744,70000 TRY
5000 QAR44.361,75000 TRY
10000 QAR88.723,50000 TRY