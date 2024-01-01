ليرة تركية إلى ريال قطري

تحويل TRY إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
106.08 qar

TL1.000 TRY = QR0.1061 QAR

Mid-market exchange rate at 01:50
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TRY إلى QAR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

QAR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.701
1 EUR1.11710.843311.8893.7981.5034.10454.421
1 GBP1.3251.1861369.877111.241.7824.86764.542
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / الريال القطري
1 TRY٠٫١٠٦٠٨ QAR
5 TRY٠٫٥٣٠٤٢ QAR
10 TRY١٫٠٦٠٨٣ QAR
20 TRY٢٫١٢١٦٦ QAR
50 TRY٥٫٣٠٤١٥ QAR
100 TRY١٠٫٦٠٨٣٠ QAR
250 TRY٢٦٫٥٢٠٧٥ QAR
500 TRY٥٣٫٠٤١٥٠ QAR
1000 TRY١٠٦٫٠٨٣٠٠ QAR
2000 TRY٢١٢٫١٦٦٠٠ QAR
5000 TRY٥٣٠٫٤١٥٠٠ QAR
10000 TRY١٬٠٦٠٫٨٣٠٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / ليرة تركية
1 QAR٩٫٤٢٦٦٢ TRY
5 QAR٤٧٫١٣٣١٠ TRY
10 QAR٩٤٫٢٦٦٢٠ TRY
20 QAR١٨٨٫٥٣٢٤٠ TRY
50 QAR٤٧١٫٣٣١٠٠ TRY
100 QAR٩٤٢٫٦٦٢٠٠ TRY
250 QAR٢٬٣٥٦٫٦٥٥٠٠ TRY
500 QAR٤٬٧١٣٫٣١٠٠٠ TRY
1000 QAR٩٬٤٢٦٫٦٢٠٠٠ TRY
2000 QAR١٨٬٨٥٣٫٢٤٠٠٠ TRY
5000 QAR٤٧٬١٣٣٫١٠٠٠٠ TRY
10000 QAR٩٤٬٢٦٦٫٢٠٠٠٠ TRY