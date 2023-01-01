2000 ريال قطري إلى ليرة تركية

تحويل QAR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ qar
١٥٬٥٩٧٫٥٦ try

1.00000 QAR = 7.79878 TRY

Mid-market exchange rate at 12:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.074189.37451.46621.652330.9646518.7877
1GBP1.154611.2401103.1871.69281.90771.1137921.6913
1USD0.9310.806387183.20871.365051.538340.898117.4916
1INR0.01118890.009691130.01201810.01640510.01848780.01079330.210214

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / ليرة تركية
1 QAR7.79878 TRY
5 QAR38.99390 TRY
10 QAR77.98780 TRY
20 QAR155.97560 TRY
50 QAR389.93900 TRY
100 QAR779.87800 TRY
250 QAR1949.69500 TRY
500 QAR3899.39000 TRY
1000 QAR7798.78000 TRY
2000 QAR15597.56000 TRY
5000 QAR38993.90000 TRY
10000 QAR77987.80000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الريال القطري
1 TRY0.12823 QAR
5 TRY0.64113 QAR
10 TRY1.28225 QAR
20 TRY2.56450 QAR
50 TRY6.41125 QAR
100 TRY12.82250 QAR
250 TRY32.05625 QAR
500 TRY64.11250 QAR
1000 TRY128.22500 QAR
2000 TRY256.45000 QAR
5000 TRY641.12500 QAR
10000 TRY1282.25000 QAR