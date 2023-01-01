ريال برازيلي إلى ريال قطري

تحويل BRL إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٧٤٦٫٦٩ qar

1.00000 BRL = 0.74669 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:5 UTC
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BRL إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الريال القطري
1 BRL0.74669 QAR
5 BRL3.73346 QAR
10 BRL7.46691 QAR
20 BRL14.93382 QAR
50 BRL37.33455 QAR
100 BRL74.66910 QAR
250 BRL186.67275 QAR
500 BRL373.34550 QAR
1000 BRL746.69100 QAR
2000 BRL1493.38200 QAR
5000 BRL3733.45500 QAR
10000 BRL7466.91000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الريال البرازيلي
1 QAR1.33924 BRL
5 QAR6.69620 BRL
10 QAR13.39240 BRL
20 QAR26.78480 BRL
50 QAR66.96200 BRL
100 QAR133.92400 BRL
250 QAR334.81000 BRL
500 QAR669.62000 BRL
1000 QAR1339.24000 BRL
2000 QAR2678.48000 BRL
5000 QAR6696.20000 BRL
10000 QAR13392.40000 BRL