50 ريال قطري إلى ريال برازيلي

تحويل QAR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 qar
67.21 brl

1.00000 QAR = 1.34419 BRL

Mid-market exchange rate at 07:30
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21451.3642285.3750.8056720.9306781.5471.53681
1INR0.012017110.01639383.429390.009681870.01118349.391960.018468
1CAD0.7330360.99881209.1890.5905820.682174572.8981.12653
1PKR0.003504160.2915970.0047803810.00282320.003261052.738670.00538522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الريال البرازيلي
1 QAR1.34419 BRL
5 QAR6.72095 BRL
10 QAR13.44190 BRL
20 QAR26.88380 BRL
50 QAR67.20950 BRL
100 QAR134.41900 BRL
250 QAR336.04750 BRL
500 QAR672.09500 BRL
1000 QAR1344.19000 BRL
2000 QAR2688.38000 BRL
5000 QAR6720.95000 BRL
10000 QAR13441.90000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الريال القطري
1 BRL0.74394 QAR
5 BRL3.71970 QAR
10 BRL7.43940 QAR
20 BRL14.87880 QAR
50 BRL37.19700 QAR
100 BRL74.39400 QAR
250 BRL185.98500 QAR
500 BRL371.97000 QAR
1000 BRL743.94000 QAR
2000 BRL1487.88000 QAR
5000 BRL3719.70000 QAR
10000 BRL7439.40000 QAR