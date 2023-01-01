5000 ريال برازيلي إلى ريال قطري

تحويل BRL إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ brl
٣٬٦٨٤٫١٧ qar

1.00000 BRL = 0.73683 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078789.16641.465521.66620.953918.3906
1GBP1.168511.2605104.1941.712521.947021.1146321.4901
1USD0.927050.793336182.6611.35861.544640.884317.0489
1INR0.0112150.009597460.012097610.01643580.01868640.01069790.206251

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / الريال القطري
1 BRL0.73683 QAR
5 BRL3.68416 QAR
10 BRL7.36833 QAR
20 BRL14.73666 QAR
50 BRL36.84165 QAR
100 BRL73.68330 QAR
250 BRL184.20825 QAR
500 BRL368.41650 QAR
1000 BRL736.83300 QAR
2000 BRL1473.66600 QAR
5000 BRL3684.16500 QAR
10000 BRL7368.33000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الريال البرازيلي
1 QAR1.35716 BRL
5 QAR6.78580 BRL
10 QAR13.57160 BRL
20 QAR27.14320 BRL
50 QAR67.85800 BRL
100 QAR135.71600 BRL
250 QAR339.29000 BRL
500 QAR678.58000 BRL
1000 QAR1357.16000 BRL
2000 QAR2714.32000 BRL
5000 QAR6785.80000 BRL
10000 QAR13571.60000 BRL