يورو إلى ريال قطري

تحويل EUR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٬٨٧٧٫٧٩ qar

1.00000 EUR = 3.87779 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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EUR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0637588.21151.434151.655640.957718.2147
1GBP1.1578811.23165102.1351.660511.916961.108921.0897
1USD0.940050.811919182.9251.34821.556420.900317.1231
1INR0.01133640.0097910.012059110.01625810.0187690.01085680.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الريال القطري
1 EUR3.87779 QAR
5 EUR19.38895 QAR
10 EUR38.77790 QAR
20 EUR77.55580 QAR
50 EUR193.88950 QAR
100 EUR387.77900 QAR
250 EUR969.44750 QAR
500 EUR1938.89500 QAR
1000 EUR3877.79000 QAR
2000 EUR7755.58000 QAR
5000 EUR19388.95000 QAR
10000 EUR38777.90000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / اليورو
1 QAR0.25788 EUR
5 QAR1.28940 EUR
10 QAR2.57879 EUR
20 QAR5.15758 EUR
50 QAR12.89395 EUR
100 QAR25.78790 EUR
250 QAR64.46975 EUR
500 QAR128.93950 EUR
1000 QAR257.87900 EUR
2000 QAR515.75800 EUR
5000 QAR1289.39500 EUR
10000 QAR2578.79000 EUR