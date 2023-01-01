5 ريال قطري إلى يورو

تحويل QAR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥ qar
١٫٢٨ eur

1.00000 QAR = 0.25512 EUR

Mid-market exchange rate at 11:02
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20951.36415285.3750.8052830.93025781.8131.53692
1INR0.012017910.01639423.42960.009677770.01117949.395720.0184705
1CAD0.73305760.99731209.1960.5903180.681914573.1141.12665
1PKR0.003504160.291580.004780210.002821840.003259682.73960.00538563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / اليورو
1 QAR0.25512 EUR
5 QAR1.27562 EUR
10 QAR2.55124 EUR
20 QAR5.10248 EUR
50 QAR12.75620 EUR
100 QAR25.51240 EUR
250 QAR63.78100 EUR
500 QAR127.56200 EUR
1000 QAR255.12400 EUR
2000 QAR510.24800 EUR
5000 QAR1275.62000 EUR
10000 QAR2551.24000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الريال القطري
1 EUR3.91967 QAR
5 EUR19.59835 QAR
10 EUR39.19670 QAR
20 EUR78.39340 QAR
50 EUR195.98350 QAR
100 EUR391.96700 QAR
250 EUR979.91750 QAR
500 EUR1959.83500 QAR
1000 EUR3919.67000 QAR
2000 EUR7839.34000 QAR
5000 EUR19598.35000 QAR
10000 EUR39196.70000 QAR