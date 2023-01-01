100 ريال قطري إلى يورو

تحويل QAR إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ qar
٢٥٫٥١ eur

1.00000 QAR = 0.25515 EUR

Mid-market exchange rate at 11:01
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.2011.3643285.3750.8053150.9303781.9831.53704
1INR0.012019110.01639763.429950.009679150.01118169.398720.0184738
1CAD0.73297760.98441209.1730.5902770.681902573.1751.12662
1PKR0.003504160.291550.0047807310.002821950.003259992.740190.00538605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / اليورو
1 QAR0.25515 EUR
5 QAR1.27574 EUR
10 QAR2.55148 EUR
20 QAR5.10296 EUR
50 QAR12.75740 EUR
100 QAR25.51480 EUR
250 QAR63.78700 EUR
500 QAR127.57400 EUR
1000 QAR255.14800 EUR
2000 QAR510.29600 EUR
5000 QAR1275.74000 EUR
10000 QAR2551.48000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الريال القطري
1 EUR3.91930 QAR
5 EUR19.59650 QAR
10 EUR39.19300 QAR
20 EUR78.38600 QAR
50 EUR195.96500 QAR
100 EUR391.93000 QAR
250 EUR979.82500 QAR
500 EUR1959.65000 QAR
1000 EUR3919.30000 QAR
2000 EUR7838.60000 QAR
5000 EUR19596.50000 QAR
10000 EUR39193.00000 QAR