ليف بلغاري إلى ريال قطري

تحويل BGN إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bgn
1981.08 qar

1.00000 BGN = 1.98108 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:6 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BGN إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 QAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063388.34641.434551.659720.9570518.2151
1GBP1.1584811.2318102.3471.661881.922731.1087221.1016
1USD0.940450.81182183.0871.349151.560910.9000517.1307
1INR0.01131910.009770720.012035610.01623780.01878650.01083260.206178

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

BGN إلى USD

BGN إلى EUR

BGN إلى NZD

BGN إلى CAD

BGN إلى AUD

BGN إلى SGD

BGN إلى GBP

BGN إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل لياف بلغاري / الريال القطري
1 BGN1.98108 QAR
5 BGN9.90540 QAR
10 BGN19.81080 QAR
20 BGN39.62160 QAR
50 BGN99.05400 QAR
100 BGN198.10800 QAR
250 BGN495.27000 QAR
500 BGN990.54000 QAR
1000 BGN1981.08000 QAR
2000 BGN3962.16000 QAR
5000 BGN9905.40000 QAR
10000 BGN19810.80000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / لياف بلغاري
1 QAR0.50477 BGN
5 QAR2.52387 BGN
10 QAR5.04775 BGN
20 QAR10.09550 BGN
50 QAR25.23875 BGN
100 QAR50.47750 BGN
250 QAR126.19375 BGN
500 QAR252.38750 BGN
1000 QAR504.77500 BGN
2000 QAR1009.55000 BGN
5000 QAR2523.87500 BGN
10000 QAR5047.75000 BGN