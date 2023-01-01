1 ريال قطري إلى ليف بلغاري

تحويل QAR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
0.50 bgn

1.00000 QAR = 0.49883 BGN

Mid-market exchange rate at 10:27
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20451.3637285.3750.8052180.9299785.3581.53586
1INR0.012018610.01638973.42980.009677580.01117599.438890.0184589
1CAD0.73329961.01381209.2650.5904660.681885575.9021.12625
1PKR0.003504160.2915620.0047786210.002821610.003258472.752020.00538191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / لياف بلغاري
1 QAR0.49883 BGN
5 QAR2.49417 BGN
10 QAR4.98834 BGN
20 QAR9.97668 BGN
50 QAR24.94170 BGN
100 QAR49.88340 BGN
250 QAR124.70850 BGN
500 QAR249.41700 BGN
1000 QAR498.83400 BGN
2000 QAR997.66800 BGN
5000 QAR2494.17000 BGN
10000 QAR4988.34000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / الريال القطري
1 BGN2.00467 QAR
5 BGN10.02335 QAR
10 BGN20.04670 QAR
20 BGN40.09340 QAR
50 BGN100.23350 QAR
100 BGN200.46700 QAR
250 BGN501.16750 QAR
500 BGN1002.33500 QAR
1000 BGN2004.67000 QAR
2000 BGN4009.34000 QAR
5000 BGN10023.35000 QAR
10000 BGN20046.70000 QAR