10 bin Katar riyalinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile QAR → ILS çevirin

1,000QR QAR = 1,024₪ ILS

19:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 QAR → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,04291,0458
Düşük1,01790,9965
Ortalama1,02881,0255
Değişim0.29%1.23%
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1 QAR → ILS istatistikleri

QAR → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0429, en düşük 1,0179 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0288 oldu. QAR → ILS kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

QAR → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0458, en düşük 0,9965 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0255 oldu. QAR → ILS kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71360,2141198,2880,5630,6731.227,241,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → EUR

QAR → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 QAR1,02380 ILS
5 QAR5,11900 ILS
10 QAR10,23800 ILS
20 QAR20,47600 ILS
50 QAR51,19000 ILS
100 QAR102,38000 ILS
250 QAR255,95000 ILS
500 QAR511,90000 ILS
1000 QAR1.023,80000 ILS
2000 QAR2.047,60000 ILS
5000 QAR5.119,00000 ILS
10000 QAR10.238,00000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Katar Riyali
1 ILS0,97675 QAR
5 ILS4,88375 QAR
10 ILS9,76750 QAR
20 ILS19,53500 QAR
50 ILS48,83750 QAR
100 ILS97,67500 QAR
250 ILS244,18750 QAR
500 ILS488,37500 QAR
1000 ILS976,75000 QAR
2000 ILS1.953,50000 QAR
5000 ILS4.883,75000 QAR
10000 ILS9.767,50000 QAR