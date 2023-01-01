20 Yeni İsrail şekelinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile ILS → QAR çevirin

20 ils
19,14 qar

1.00000 ILS = 0.95677 QAR

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → QAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 QAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Katar Riyali
1 ILS0.95677 QAR
5 ILS4.78383 QAR
10 ILS9.56766 QAR
20 ILS19.13532 QAR
50 ILS47.83830 QAR
100 ILS95.67660 QAR
250 ILS239.19150 QAR
500 ILS478.38300 QAR
1000 ILS956.76600 QAR
2000 ILS1913.53200 QAR
5000 ILS4783.83000 QAR
10000 ILS9567.66000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 QAR1.04519 ILS
5 QAR5.22595 ILS
10 QAR10.45190 ILS
20 QAR20.90380 ILS
50 QAR52.25950 ILS
100 QAR104.51900 ILS
250 QAR261.29750 ILS
500 QAR522.59500 ILS
1000 QAR1045.19000 ILS
2000 QAR2090.38000 ILS
5000 QAR5225.95000 ILS
10000 QAR10451.90000 ILS