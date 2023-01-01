10 آلاف ريال قطري إلى نيراس نيجيري

تحويل QAR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ qar
٢٬١٤٩٬٥٧٠ ngn

1.00000 QAR = 214.95700 NGN

Mid-market exchange rate at 12:13
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21551.36445285.3750.8048940.93015783.7861.53716
1INR0.01201710.01639663.429350.00967240.01117769.418750.018472
1CAD0.73289660.98831209.150.5899030.6817574.4341.12658
1PKR0.003504160.2916010.0047812510.002820480.003259382.746510.00538646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / النيرة النيجيرية
1 QAR214.95700 NGN
5 QAR1074.78500 NGN
10 QAR2149.57000 NGN
20 QAR4299.14000 NGN
50 QAR10747.85000 NGN
100 QAR21495.70000 NGN
250 QAR53739.25000 NGN
500 QAR107478.50000 NGN
1000 QAR214957.00000 NGN
2000 QAR429914.00000 NGN
5000 QAR1074785.00000 NGN
10000 QAR2149570.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال القطري
1 NGN0.00465 QAR
5 NGN0.02326 QAR
10 NGN0.04652 QAR
20 NGN0.09304 QAR
50 NGN0.23261 QAR
100 NGN0.46521 QAR
250 NGN1.16302 QAR
500 NGN2.32605 QAR
1000 NGN4.65210 QAR
2000 NGN9.30420 QAR
5000 NGN23.26050 QAR
10000 NGN46.52100 QAR