Nijerya nairasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile NGN → QAR çevirin

1.000 ngn
2,40 qar

1.00000 NGN = 0.00240 QAR

15:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927555.95720.79425134.52930.797617.062883.0127
1 EUR1.07815160.33030.85631145.04233.204418.396389.5001
1 PHP0.01787080.016575410.01419392.404140.5503780.3049261.4835
1 GBP1.259051.167870.45291169.37938.775721.4829104.517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Katar Riyali
1 NGN0.00240 QAR
5 NGN0.01202 QAR
10 NGN0.02405 QAR
20 NGN0.04809 QAR
50 NGN0.12023 QAR
100 NGN0.24047 QAR
250 NGN0.60117 QAR
500 NGN1.20234 QAR
1000 NGN2.40468 QAR
2000 NGN4.80936 QAR
5000 NGN12.02340 QAR
10000 NGN24.04680 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Nijerya Nairası
1 QAR415.85500 NGN
5 QAR2079.27500 NGN
10 QAR4158.55000 NGN
20 QAR8317.10000 NGN
50 QAR20792.75000 NGN
100 QAR41585.50000 NGN
250 QAR103963.75000 NGN
500 QAR207927.50000 NGN
1000 QAR415855.00000 NGN
2000 QAR831710.00000 NGN
5000 QAR2079275.00000 NGN
10000 QAR4158550.00000 NGN