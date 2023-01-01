نيراس نيجيري إلى كواشا ملاوية

تحويل NGN إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٬٤٠٩٫٦٦ mwk

1.00000 NGN = 1.40966 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Malawian Kwacha
1 NGN1.40966 MWK
5 NGN7.04830 MWK
10 NGN14.09660 MWK
20 NGN28.19320 MWK
50 NGN70.48300 MWK
100 NGN140.96600 MWK
250 NGN352.41500 MWK
500 NGN704.83000 MWK
1000 NGN1409.66000 MWK
2000 NGN2819.32000 MWK
5000 NGN7048.30000 MWK
10000 NGN14096.60000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / النيرة النيجيرية
1 MWK0.70939 NGN
5 MWK3.54696 NGN
10 MWK7.09391 NGN
20 MWK14.18782 NGN
50 MWK35.46955 NGN
100 MWK70.93910 NGN
250 MWK177.34775 NGN
500 MWK354.69550 NGN
1000 MWK709.39100 NGN
2000 MWK1418.78200 NGN
5000 MWK3546.95500 NGN
10000 MWK7093.91000 NGN