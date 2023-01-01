دولار أسترالي إلى كواشا ملاوية

تحويل AUD إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٦٩٨٬٠٧١ mwk

1.00000 AUD = 698.07100 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:1 UTC
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AUD إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063888.21561.43391.656490.9571518.2169
1GBP1.1582111.23215102.1761.660811.918641.1085821.0998
1USD0.940.811589182.9251.34791.557150.8997517.1244
1INR0.01133590.009787030.012059110.01625440.01877780.01085020.206505

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Malawian Kwacha
1 AUD698.07100 MWK
5 AUD3490.35500 MWK
10 AUD6980.71000 MWK
20 AUD13961.42000 MWK
50 AUD34903.55000 MWK
100 AUD69807.10000 MWK
250 AUD174517.75000 MWK
500 AUD349035.50000 MWK
1000 AUD698071.00000 MWK
2000 AUD1396142.00000 MWK
5000 AUD3490355.00000 MWK
10000 AUD6980710.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار أسترالي
1 MWK0.00143 AUD
5 MWK0.00716 AUD
10 MWK0.01433 AUD
20 MWK0.02865 AUD
50 MWK0.07163 AUD
100 MWK0.14325 AUD
250 MWK0.35813 AUD
500 MWK0.71626 AUD
1000 MWK1.43252 AUD
2000 MWK2.86504 AUD
5000 MWK7.16260 AUD
10000 MWK14.32520 AUD