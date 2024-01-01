ليرة تركية إلى كواشا ملاوية

تحويل TRY إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
50,477.70 mwk

TL1.000 TRY = MK50.48 MWK

Mid-market exchange rate at 01:46
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TRY إلى MWK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

MWK

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9371.3453.67348.698
1 EUR1.11810.843311.93693.8121.5034.10554.427
1 GBP1.3251.1861369.905111.2461.7824.86864.542
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Malawian Kwacha
1 TRY٥٠٫٤٧٧٧٠ MWK
5 TRY٢٥٢٫٣٨٨٥٠ MWK
10 TRY٥٠٤٫٧٧٧٠٠ MWK
20 TRY١٬٠٠٩٫٥٥٤٠٠ MWK
50 TRY٢٬٥٢٣٫٨٨٥٠٠ MWK
100 TRY٥٬٠٤٧٫٧٧٠٠٠ MWK
250 TRY١٢٬٦١٩٫٤٢٥٠٠ MWK
500 TRY٢٥٬٢٣٨٫٨٥٠٠٠ MWK
1000 TRY٥٠٬٤٧٧٫٧٠٠٠٠ MWK
2000 TRY١٠٠٬٩٥٥٫٤٠٠٠٠ MWK
5000 TRY٢٥٢٬٣٨٨٫٥٠٠٠٠ MWK
10000 TRY٥٠٤٬٧٧٧٫٠٠٠٠٠ MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / ليرة تركية
1 MWK٠٫٠١٩٨١ TRY
5 MWK٠٫٠٩٩٠٥ TRY
10 MWK٠٫١٩٨١١ TRY
20 MWK٠٫٣٩٦٢١ TRY
50 MWK٠٫٩٩٠٥٤ TRY
100 MWK١٫٩٨١٠٧ TRY
250 MWK٤٫٩٥٢٦٨ TRY
500 MWK٩٫٩٠٥٣٥ TRY
1000 MWK١٩٫٨١٠٧٠ TRY
2000 MWK٣٩٫٦٢١٤٠ TRY
5000 MWK٩٩٫٠٥٣٥٠ TRY
10000 MWK١٩٨٫١٠٧٠٠ TRY