5 كواشا ملاوية إلى ليرة تركية

تحويل MWK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

5 mwk
0.09 try

1.00000 MWK = 0.01864 TRY

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85651.083989.79951.469611.660640.95752518.4435
1 GBP1.1675411.2655104.8451.715831.938871.1179521.5336
1 USD0.92260.790202182.84851.355851.53210.8841517.0159
1 INR0.01113590.009537910.012070210.01636540.01849280.01067190.205386

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / ليرة تركية
1 MWK0.01864 TRY
5 MWK0.09321 TRY
10 MWK0.18642 TRY
20 MWK0.37283 TRY
50 MWK0.93209 TRY
100 MWK1.86417 TRY
250 MWK4.66043 TRY
500 MWK9.32085 TRY
1000 MWK18.64170 TRY
2000 MWK37.28340 TRY
5000 MWK93.20850 TRY
10000 MWK186.41700 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Malawian Kwacha
1 TRY53.64310 MWK
5 TRY268.21550 MWK
10 TRY536.43100 MWK
20 TRY1072.86200 MWK
50 TRY2682.15500 MWK
100 TRY5364.31000 MWK
250 TRY13410.77500 MWK
500 TRY26821.55000 MWK
1000 TRY53643.10000 MWK
2000 TRY107286.20000 MWK
5000 TRY268215.50000 MWK
10000 TRY536431.00000 MWK