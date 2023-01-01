كواشا ملاوية إلى دولار أسترالي

تحويل MWK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
١٫٤٤ aud

1.00000 MWK = 0.00144 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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MWK إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436811.661140.9645518.3702
1GBP1.1528711.22925102.1841.656541.915171.11221.1795
1USD0.93790.813504183.1271.34761.5580.9046517.2296
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621130.01874240.01088270.207268

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار أسترالي
1 MWK0.00144 AUD
5 MWK0.00719 AUD
10 MWK0.01438 AUD
20 MWK0.02877 AUD
50 MWK0.07191 AUD
100 MWK0.14383 AUD
250 MWK0.35957 AUD
500 MWK0.71913 AUD
1000 MWK1.43827 AUD
2000 MWK2.87654 AUD
5000 MWK7.19135 AUD
10000 MWK14.38270 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Malawian Kwacha
1 AUD695.27800 MWK
5 AUD3476.39000 MWK
10 AUD6952.78000 MWK
20 AUD13905.56000 MWK
50 AUD34763.90000 MWK
100 AUD69527.80000 MWK
250 AUD173819.50000 MWK
500 AUD347639.00000 MWK
1000 AUD695278.00000 MWK
2000 AUD1390556.00000 MWK
5000 AUD3476390.00000 MWK
10000 AUD6952780.00000 MWK