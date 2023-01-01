كواشا ملاوية إلى دولار أمريكي

تحويل MWK إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
0.92 usd

1.00000 MWK = 0.00092 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0662588.63421.437091.661860.9647518.367
1GBP1.1528711.22925102.1841.656781.915911.1122321.1748
1USD0.937850.813504183.1271.34781.55860.904817.2258
1INR0.01128230.009786280.012029810.01621370.01874970.01088460.207223

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار أمريكي
1 MWK0.00092 USD
5 MWK0.00462 USD
10 MWK0.00923 USD
20 MWK0.01846 USD
50 MWK0.04616 USD
100 MWK0.09232 USD
250 MWK0.23079 USD
500 MWK0.46158 USD
1000 MWK0.92316 USD
2000 MWK1.84631 USD
5000 MWK4.61578 USD
10000 MWK9.23156 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Malawian Kwacha
1 USD1083.24000 MWK
5 USD5416.20000 MWK
10 USD10832.40000 MWK
20 USD21664.80000 MWK
50 USD54162.00000 MWK
100 USD108324.00000 MWK
250 USD270810.00000 MWK
500 USD541620.00000 MWK
1000 USD1083240.00000 MWK
2000 USD2166480.00000 MWK
5000 USD5416200.00000 MWK
10000 USD10832400.00000 MWK