100 دولار أمريكي إلى كواشا ملاوية

تحويل USD إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

100 usd
173,350 mwk

$1.000 USD = MK1,734 MWK

Mid-market exchange rate at 20:43
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64811.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7080.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,01560.97116.56210.6830.5785.29913.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Malawian Kwacha
1 USD١٬٧٣٣٫٥٠٠٠٠ MWK
5 USD٨٬٦٦٧٫٥٠٠٠٠ MWK
10 USD١٧٬٣٣٥٫٠٠٠٠٠ MWK
20 USD٣٤٬٦٧٠٫٠٠٠٠٠ MWK
50 USD٨٦٬٦٧٥٫٠٠٠٠٠ MWK
100 USD١٧٣٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ MWK
250 USD٤٣٣٬٣٧٥٫٠٠٠٠٠ MWK
500 USD٨٦٦٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ MWK
1000 USD١٬٧٣٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ MWK
2000 USD٣٬٤٦٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MWK
5000 USD٨٬٦٦٧٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ MWK
10000 USD١٧٬٣٣٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار أمريكي
1 MWK٠٫٠٠٠٥٨ USD
5 MWK٠٫٠٠٢٨٨ USD
10 MWK٠٫٠٠٥٧٧ USD
20 MWK٠٫٠١١٥٤ USD
50 MWK٠٫٠٢٨٨٤ USD
100 MWK٠٫٠٥٧٦٩ USD
250 MWK٠٫١٤٤٢٢ USD
500 MWK٠٫٢٨٨٤٣ USD
1000 MWK٠٫٥٧٦٨٧ USD
2000 MWK١٫١٥٣٧٤ USD
5000 MWK٢٫٨٨٤٣٤ USD
10000 MWK٥٫٧٦٨٦٨ USD