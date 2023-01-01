دولار أمريكي إلى كواشا ملاوية

تحويل USD إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
١٬٠٨٧٬٠٠٠ mwk

1.00000 USD = 1087.00000 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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USD إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.0635588.19491.433931.655980.9576518.2115
1GBP1.1579411.23145102.1181.66031.91741.108921.0865
1USD0.940250.812051182.9251.348251.557030.900417.1233
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625870.01877630.0108580.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Malawian Kwacha
1 USD1087.00000 MWK
5 USD5435.00000 MWK
10 USD10870.00000 MWK
20 USD21740.00000 MWK
50 USD54350.00000 MWK
100 USD108700.00000 MWK
250 USD271750.00000 MWK
500 USD543500.00000 MWK
1000 USD1087000.00000 MWK
2000 USD2174000.00000 MWK
5000 USD5435000.00000 MWK
10000 USD10870000.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار أمريكي
1 MWK0.00092 USD
5 MWK0.00460 USD
10 MWK0.00920 USD
20 MWK0.01840 USD
50 MWK0.04600 USD
100 MWK0.09200 USD
250 MWK0.22999 USD
500 MWK0.45998 USD
1000 MWK0.91996 USD
2000 MWK1.83993 USD
5000 MWK4.59981 USD
10000 MWK9.19963 USD