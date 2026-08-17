الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كواشا ملاوية

حوّل CZK إلى MWK بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 82.97 MWK
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى MWK،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى MWK متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى MWK اليوم

CZKMWK
1 CZK82.97 MWK
5 CZK414.86 MWK
10 CZK829.72 MWK
20 CZK1,659.43 MWK
50 CZK4,148.58 MWK
100 CZK8,297.15 MWK
250 CZK20,742.88 MWK
500 CZK41,485.75 MWK
1000 CZK82,971.50 MWK
2000 CZK165,943 MWK
5000 CZK414,857.50 MWK
10000 CZK829,715.00 MWK
MWKCZK
1 MWK0.01 CZK
5 MWK0.06 CZK
10 MWK0.12 CZK
20 MWK0.24 CZK
50 MWK0.60 CZK
100 MWK1.21 CZK
250 MWK3.01 CZK
500 MWK6.03 CZK
1000 MWK12.05 CZK
2000 MWK24.10 CZK
5000 MWK60.26 CZK
10000 MWK120.52 CZK

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