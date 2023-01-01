كواشا ملاوية إلى دولار سنغافوري

تحويل MWK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
١٫٢٦ sgd

1.00000 MWK = 0.00126 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:46 UTC
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MWK إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436861.661650.964518.3642
1GBP1.1528711.2292102.181.656531.915691.1119421.1717
1USD0.93790.813537183.1271.347651.558480.904617.224
1INR0.01128290.009786680.012029810.01621190.01874820.01088210.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

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MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار سنغافورة
1 MWK0.00126 SGD
5 MWK0.00631 SGD
10 MWK0.01262 SGD
20 MWK0.02523 SGD
50 MWK0.06308 SGD
100 MWK0.12616 SGD
250 MWK0.31541 SGD
500 MWK0.63081 SGD
1000 MWK1.26163 SGD
2000 MWK2.52326 SGD
5000 MWK6.30815 SGD
10000 MWK12.61630 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Malawian Kwacha
1 SGD792.62400 MWK
5 SGD3963.12000 MWK
10 SGD7926.24000 MWK
20 SGD15852.48000 MWK
50 SGD39631.20000 MWK
100 SGD79262.40000 MWK
250 SGD198156.00000 MWK
500 SGD396312.00000 MWK
1000 SGD792624.00000 MWK
2000 SGD1585248.00000 MWK
5000 SGD3963120.00000 MWK
10000 SGD7926240.00000 MWK