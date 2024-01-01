ألف كواشا ملاوية إلى دولار أسترالي

تحويل MWK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mwk
0.91 aud

1.00000 MWK = 0.00091 AUD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / دولار أسترالي
1 MWK0.00091 AUD
5 MWK0.00456 AUD
10 MWK0.00911 AUD
20 MWK0.01822 AUD
50 MWK0.04556 AUD
100 MWK0.09111 AUD
250 MWK0.22778 AUD
500 MWK0.45556 AUD
1000 MWK0.91113 AUD
2000 MWK1.82225 AUD
5000 MWK4.55563 AUD
10000 MWK9.11126 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Malawian Kwacha
1 AUD1097.54000 MWK
5 AUD5487.70000 MWK
10 AUD10975.40000 MWK
20 AUD21950.80000 MWK
50 AUD54877.00000 MWK
100 AUD109754.00000 MWK
250 AUD274385.00000 MWK
500 AUD548770.00000 MWK
1000 AUD1097540.00000 MWK
2000 AUD2195080.00000 MWK
5000 AUD5487700.00000 MWK
10000 AUD10975400.00000 MWK