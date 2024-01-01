ألف ليرة تركية إلى كواشا ملاوية

تحويل TRY إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
52,454.10 mwk

1.000 TRY = 52.45 MWK

Mid-market exchange rate at 14:20
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٢
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٠٥٩٠٫٣٥٨١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٦
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٣٠١١٠٥٫٦٥٩١٫٧٢٤٤٫٦٨٧٦٢٫٢٧٩
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Malawian Kwacha
1 TRY٥٢٫٤٥٤١٠ MWK
5 TRY٢٦٢٫٢٧٠٥٠ MWK
10 TRY٥٢٤٫٥٤١٠٠ MWK
20 TRY١٬٠٤٩٫٠٨٢٠٠ MWK
50 TRY٢٬٦٢٢٫٧٠٥٠٠ MWK
100 TRY٥٬٢٤٥٫٤١٠٠٠ MWK
250 TRY١٣٬١١٣٫٥٢٥٠٠ MWK
500 TRY٢٦٬٢٢٧٫٠٥٠٠٠ MWK
1000 TRY٥٢٬٤٥٤٫١٠٠٠٠ MWK
2000 TRY١٠٤٬٩٠٨٫٢٠٠٠٠ MWK
5000 TRY٢٦٢٬٢٧٠٫٥٠٠٠٠ MWK
10000 TRY٥٢٤٬٥٤١٫٠٠٠٠٠ MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / ليرة تركية
1 MWK٠٫٠١٩٠٦ TRY
5 MWK٠٫٠٩٥٣٢ TRY
10 MWK٠٫١٩٠٦٤ TRY
20 MWK٠٫٣٨١٢٩ TRY
50 MWK٠٫٩٥٣٢١ TRY
100 MWK١٫٩٠٦٤٣ TRY
250 MWK٤٫٧٦٦٠٨ TRY
500 MWK٩٫٥٣٢١٥ TRY
1000 MWK١٩٫٠٦٤٣٠ TRY
2000 MWK٣٨٫١٢٨٦٠ TRY
5000 MWK٩٥٫٣٢١٥٠ TRY
10000 MWK١٩٠٫٦٤٣٠٠ TRY