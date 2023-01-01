نيراس نيجيري إلى ساماني طاجيكي

تحويل NGN إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٤٫٢٩ tjs

1.00000 NGN = 0.01429 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Tajikistani Somoni
1 NGN0.01429 TJS
5 NGN0.07147 TJS
10 NGN0.14295 TJS
20 NGN0.28590 TJS
50 NGN0.71474 TJS
100 NGN1.42949 TJS
250 NGN3.57372 TJS
500 NGN7.14745 TJS
1000 NGN14.29490 TJS
2000 NGN28.58980 TJS
5000 NGN71.47450 TJS
10000 NGN142.94900 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / النيرة النيجيرية
1 TJS69.95480 NGN
5 TJS349.77400 NGN
10 TJS699.54800 NGN
20 TJS1399.09600 NGN
50 TJS3497.74000 NGN
100 TJS6995.48000 NGN
250 TJS17488.70000 NGN
500 TJS34977.40000 NGN
1000 TJS69954.80000 NGN
2000 TJS139909.60000 NGN
5000 TJS349774.00000 NGN
10000 TJS699548.00000 NGN