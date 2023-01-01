فرنك سويسري إلى ساماني طاجيكي

تحويل CHF إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٢٬٢٠١٫٤٠ tjs

1.00000 CHF = 12.20140 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:20 UTC
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CHF إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0636588.20321.434761.657940.9571518.2195
1GBP1.1581411.23185102.1511.661641.920121.1085221.1006
1USD0.940150.811787182.9251.34891.558720.899917.1292
1INR0.01133750.009789410.012059110.01626650.01879680.0108520.206563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Tajikistani Somoni
1 CHF12.20140 TJS
5 CHF61.00700 TJS
10 CHF122.01400 TJS
20 CHF244.02800 TJS
50 CHF610.07000 TJS
100 CHF1220.14000 TJS
250 CHF3050.35000 TJS
500 CHF6100.70000 TJS
1000 CHF12201.40000 TJS
2000 CHF24402.80000 TJS
5000 CHF61007.00000 TJS
10000 CHF122014.00000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / الفرنك السويسري
1 TJS0.08196 CHF
5 TJS0.40979 CHF
10 TJS0.81958 CHF
20 TJS1.63916 CHF
50 TJS4.09790 CHF
100 TJS8.19581 CHF
250 TJS20.48953 CHF
500 TJS40.97905 CHF
1000 TJS81.95810 CHF
2000 TJS163.91620 CHF
5000 TJS409.79050 CHF
10000 TJS819.58100 CHF