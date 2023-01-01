روبية إندونيسية إلى ساماني طاجيكي

تحويل IDR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٧١٤٫٤٧ tjs

1.00000 IDR = 0.00071 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:57 UTC
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IDR إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066188.63091.439021.661630.963518.3145
1GBP1.1522111.2284102.1241.658091.914591.1101521.1027
1USD0.9380.814067183.13561.34981.55860.903917.179
1INR0.01128280.009792040.012028510.01623610.01874770.01087260.206638

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Tajikistani Somoni
1 IDR0.00071 TJS
5 IDR0.00357 TJS
10 IDR0.00714 TJS
20 IDR0.01429 TJS
50 IDR0.03572 TJS
100 IDR0.07145 TJS
250 IDR0.17862 TJS
500 IDR0.35724 TJS
1000 IDR0.71447 TJS
2000 IDR1.42894 TJS
5000 IDR3.57236 TJS
10000 IDR7.14472 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / الروبية الإندونيسية
1 TJS1399.64000 IDR
5 TJS6998.20000 IDR
10 TJS13996.40000 IDR
20 TJS27992.80000 IDR
50 TJS69982.00000 IDR
100 TJS139964.00000 IDR
250 TJS349910.00000 IDR
500 TJS699820.00000 IDR
1000 TJS1399640.00000 IDR
2000 TJS2799280.00000 IDR
5000 TJS6998200.00000 IDR
10000 TJS13996400.00000 IDR