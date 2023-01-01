يورو إلى ساماني طاجيكي

تحويل EUR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
11678.30 tjs

1.00000 EUR = 11.67830 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:42 UTC
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EUR إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.434051.655540.957618.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.66051.916961.1088521.0888
1USD0.94020.811985182.9251.34831.556540.900317.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625930.01877050.01085680.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Tajikistani Somoni
1 EUR11.67830 TJS
5 EUR58.39150 TJS
10 EUR116.78300 TJS
20 EUR233.56600 TJS
50 EUR583.91500 TJS
100 EUR1167.83000 TJS
250 EUR2919.57500 TJS
500 EUR5839.15000 TJS
1000 EUR11678.30000 TJS
2000 EUR23356.60000 TJS
5000 EUR58391.50000 TJS
10000 EUR116783.00000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / اليورو
1 TJS0.08563 EUR
5 TJS0.42814 EUR
10 TJS0.85629 EUR
20 TJS1.71257 EUR
50 TJS4.28144 EUR
100 TJS8.56287 EUR
250 TJS21.40718 EUR
500 TJS42.81435 EUR
1000 TJS85.62870 EUR
2000 TJS171.25740 EUR
5000 TJS428.14350 EUR
10000 TJS856.28700 EUR