تحويل EUR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

10 يورو إلى ساماني طاجيكي

10 eur
114.81 tjs

€1.000 EUR = SM11.48 TJS

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Tajikistani Somoni
1 EUR١١٫٤٨١١٠ TJS
5 EUR٥٧٫٤٠٥٥٠ TJS
10 EUR١١٤٫٨١١٠٠ TJS
20 EUR٢٢٩٫٦٢٢٠٠ TJS
50 EUR٥٧٤٫٠٥٥٠٠ TJS
100 EUR١٬١٤٨٫١١٠٠٠ TJS
250 EUR٢٬٨٧٠٫٢٧٥٠٠ TJS
500 EUR٥٬٧٤٠٫٥٥٠٠٠ TJS
1000 EUR١١٬٤٨١٫١٠٠٠٠ TJS
2000 EUR٢٢٬٩٦٢٫٢٠٠٠٠ TJS
5000 EUR٥٧٬٤٠٥٫٥٠٠٠٠ TJS
10000 EUR١١٤٬٨١١٫٠٠٠٠٠ TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / اليورو
1 TJS٠٫٠٨٧١٠ EUR
5 TJS٠٫٤٣٥٥٠ EUR
10 TJS٠٫٨٧١٠٠ EUR
20 TJS١٫٧٤٢٠٠ EUR
50 TJS٤٫٣٥٥٠٠ EUR
100 TJS٨٫٧٠٩٩٩ EUR
250 TJS٢١٫٧٧٤٩٧ EUR
500 TJS٤٣٫٥٤٩٩٥ EUR
1000 TJS٨٧٫٠٩٩٩٠ EUR
2000 TJS١٧٤٫١٩٩٨٠ EUR
5000 TJS٤٣٥٫٤٩٩٥٠ EUR
10000 TJS٨٧٠٫٩٩٩٠٠ EUR