دولار أمريكي إلى ساماني طاجيكي

تحويل USD إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
10980 tjs

1.00000 USD = 10.98000 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 12:10 UTC
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USD إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TJS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Tajikistani Somoni
1 USD10.98000 TJS
5 USD54.90000 TJS
10 USD109.80000 TJS
20 USD219.60000 TJS
50 USD549.00000 TJS
100 USD1098.00000 TJS
250 USD2745.00000 TJS
500 USD5490.00000 TJS
1000 USD10980.00000 TJS
2000 USD21960.00000 TJS
5000 USD54900.00000 TJS
10000 USD109800.00000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / دولار أمريكي
1 TJS0.09107 USD
5 TJS0.45537 USD
10 TJS0.91075 USD
20 TJS1.82149 USD
50 TJS4.55373 USD
100 TJS9.10747 USD
250 TJS22.76867 USD
500 TJS45.53735 USD
1000 TJS91.07470 USD
2000 TJS182.14940 USD
5000 TJS455.37350 USD
10000 TJS910.74700 USD