كرونة نروجية إلى ساماني طاجيكي

تحويل NOK إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1018.50 tjs

1.00000 NOK = 1.01850 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:18 UTC
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NOK إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.43621.662970.9644518.3569
1GBP1.1530711.2287101.8341.65611.91761.1120821.1676
1USD0.93850.813868182.87951.347851.560670.9050517.2276
1INR0.01132350.00981990.012065710.01626280.01883060.01092010.207863

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Tajikistani Somoni
1 NOK1.01850 TJS
5 NOK5.09250 TJS
10 NOK10.18500 TJS
20 NOK20.37000 TJS
50 NOK50.92500 TJS
100 NOK101.85000 TJS
250 NOK254.62500 TJS
500 NOK509.25000 TJS
1000 NOK1018.50000 TJS
2000 NOK2037.00000 TJS
5000 NOK5092.50000 TJS
10000 NOK10185.00000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / كروني نرويجي
1 TJS0.98184 NOK
5 TJS4.90918 NOK
10 TJS9.81837 NOK
20 TJS19.63674 NOK
50 TJS49.09185 NOK
100 TJS98.18370 NOK
250 TJS245.45925 NOK
500 TJS490.91850 NOK
1000 TJS981.83700 NOK
2000 TJS1963.67400 NOK
5000 TJS4909.18500 NOK
10000 TJS9818.37000 NOK