دولار أسترالي إلى ساماني طاجيكي

تحويل AUD إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٧٬٠٥٢٫٤٥ tjs

1.00000 AUD = 7.05245 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 2:4 UTC
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AUD إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.43421.656470.9572518.2184
1GBP1.1582811.23235102.1931.661211.918651.1087621.102
1USD0.939850.811458182.9251.3481.55690.899717.1234
1INR0.01133430.009785440.012059110.01625570.01877490.01084960.206493

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Tajikistani Somoni
1 AUD7.05245 TJS
5 AUD35.26225 TJS
10 AUD70.52450 TJS
20 AUD141.04900 TJS
50 AUD352.62250 TJS
100 AUD705.24500 TJS
250 AUD1763.11250 TJS
500 AUD3526.22500 TJS
1000 AUD7052.45000 TJS
2000 AUD14104.90000 TJS
5000 AUD35262.25000 TJS
10000 AUD70524.50000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / دولار أسترالي
1 TJS0.14180 AUD
5 TJS0.70898 AUD
10 TJS1.41795 AUD
20 TJS2.83590 AUD
50 TJS7.08975 AUD
100 TJS14.17950 AUD
250 TJS35.44875 AUD
500 TJS70.89750 AUD
1000 TJS141.79500 AUD
2000 TJS283.59000 AUD
5000 TJS708.97500 AUD
10000 TJS1417.95000 AUD