يوان صيني إلى ساماني طاجيكي

تحويل CNY إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٬٥٠٤٫١٤ tjs

1.00000 CNY = 1.50414 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Tajikistani Somoni
1 CNY1.50414 TJS
5 CNY7.52070 TJS
10 CNY15.04140 TJS
20 CNY30.08280 TJS
50 CNY75.20700 TJS
100 CNY150.41400 TJS
250 CNY376.03500 TJS
500 CNY752.07000 TJS
1000 CNY1504.14000 TJS
2000 CNY3008.28000 TJS
5000 CNY7520.70000 TJS
10000 CNY15041.40000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Chinese Yuan RMB
1 TJS0.66483 CNY
5 TJS3.32417 CNY
10 TJS6.64834 CNY
20 TJS13.29668 CNY
50 TJS33.24170 CNY
100 TJS66.48340 CNY
250 TJS166.20850 CNY
500 TJS332.41700 CNY
1000 TJS664.83400 CNY
2000 TJS1329.66800 CNY
5000 TJS3324.17000 CNY
10000 TJS6648.34000 CNY