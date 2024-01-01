Çin yuanından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile CNY → TJS çevirin

1.000 cny
1.510,93 tjs

1,000 CNY = 1,511 TJS

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Tacikistan Somonu
1 CNY1,51093 TJS
5 CNY7,55465 TJS
10 CNY15,10930 TJS
20 CNY30,21860 TJS
50 CNY75,54650 TJS
100 CNY151,09300 TJS
250 CNY377,73250 TJS
500 CNY755,46500 TJS
1000 CNY1.510,93000 TJS
2000 CNY3.021,86000 TJS
5000 CNY7.554,65000 TJS
10000 CNY15.109,30000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Çin Yuanı RMB
1 TJS0,66185 CNY
5 TJS3,30923 CNY
10 TJS6,61846 CNY
20 TJS13,23692 CNY
50 TJS33,09230 CNY
100 TJS66,18460 CNY
250 TJS165,46150 CNY
500 TJS330,92300 CNY
1000 TJS661,84600 CNY
2000 TJS1.323,69200 CNY
5000 TJS3.309,23000 CNY
10000 TJS6.618,46000 CNY