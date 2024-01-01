Yeni İsrail şekelinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile ILS → TJS çevirin

1.000 ils
3.000,19 tjs

1.00000 ILS = 3.00019 TJS

06:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853721.0731589.0841.453421.653290.94935518.3344
1 GBP1.1713411.25705104.351.702491.93661.1120221.4763
1 USD0.93180.795513183.01171.354351.540590.884617.0847
1 INR0.01122540.009583150.012046510.01631520.01855880.01065630.205811

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Yeni İsrail şekelinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tacikistan Somonu
1 ILS3.00019 TJS
5 ILS15.00095 TJS
10 ILS30.00190 TJS
20 ILS60.00380 TJS
50 ILS150.00950 TJS
100 ILS300.01900 TJS
250 ILS750.04750 TJS
500 ILS1500.09500 TJS
1000 ILS3000.19000 TJS
2000 ILS6000.38000 TJS
5000 ILS15000.95000 TJS
10000 ILS30001.90000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Yeni İsrail Şekeli
1 TJS0.33331 ILS
5 TJS1.66656 ILS
10 TJS3.33312 ILS
20 TJS6.66624 ILS
50 TJS16.66560 ILS
100 TJS33.33120 ILS
250 TJS83.32800 ILS
500 TJS166.65600 ILS
1000 TJS333.31200 ILS
2000 TJS666.62400 ILS
5000 TJS1666.56000 ILS
10000 TJS3333.12000 ILS