250 Yeni İsrail şekelinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile ILS → TJS çevirin

250 ils
720,68 tjs

1.00000 ILS = 2.88271 TJS

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

ILS → TJS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 TJS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Tacikistan Somonu
1 ILS2.88271 TJS
5 ILS14.41355 TJS
10 ILS28.82710 TJS
20 ILS57.65420 TJS
50 ILS144.13550 TJS
100 ILS288.27100 TJS
250 ILS720.67750 TJS
500 ILS1441.35500 TJS
1000 ILS2882.71000 TJS
2000 ILS5765.42000 TJS
5000 ILS14413.55000 TJS
10000 ILS28827.10000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Yeni İsrail Şekeli
1 TJS0.34690 ILS
5 TJS1.73448 ILS
10 TJS3.46896 ILS
20 TJS6.93792 ILS
50 TJS17.34480 ILS
100 TJS34.68960 ILS
250 TJS86.72400 ILS
500 TJS173.44800 ILS
1000 TJS346.89600 ILS
2000 TJS693.79200 ILS
5000 TJS1734.48000 ILS
10000 TJS3468.96000 ILS