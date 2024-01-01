Endonezya rupisinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile IDR → TJS çevirin

1.000.000 idr
699,98 tjs

1.00000 IDR = 0.00070 TJS

06:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01370.932051.347351.541311.354450.7957037.8189
1 INR0.012046210.01122770.01623050.01856690.0163160.00958520.0941881
1 EUR1.072989.065411.445571.653671.453190.8537058.3889
1 SGD0.74219861.61260.69176811.143951.005270.5905695.80317

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Endonezya rupisinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Tacikistan Somonu
1 IDR0.00070 TJS
5 IDR0.00350 TJS
10 IDR0.00700 TJS
20 IDR0.01400 TJS
50 IDR0.03500 TJS
100 IDR0.07000 TJS
250 IDR0.17500 TJS
500 IDR0.34999 TJS
1000 IDR0.69998 TJS
2000 IDR1.39997 TJS
5000 IDR3.49992 TJS
10000 IDR6.99984 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Endonezya Rupisi
1 TJS1428.60000 IDR
5 TJS7143.00000 IDR
10 TJS14286.00000 IDR
20 TJS28572.00000 IDR
50 TJS71430.00000 IDR
100 TJS142860.00000 IDR
250 TJS357150.00000 IDR
500 TJS714300.00000 IDR
1000 TJS1428600.00000 IDR
2000 TJS2857200.00000 IDR
5000 TJS7143000.00000 IDR
10000 TJS14286000.00000 IDR