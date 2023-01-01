10 Endonezya rupisinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile IDR → TJS çevirin

10 idr
0.01 tjs

1.00000 IDR = 0.00071 TJS

9:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → TJS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 TJS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Tacikistan Somonu
1 IDR0.00071 TJS
5 IDR0.00355 TJS
10 IDR0.00711 TJS
20 IDR0.01422 TJS
50 IDR0.03554 TJS
100 IDR0.07108 TJS
250 IDR0.17769 TJS
500 IDR0.35539 TJS
1000 IDR0.71077 TJS
2000 IDR1.42155 TJS
5000 IDR3.55387 TJS
10000 IDR7.10773 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Endonezya Rupisi
1 TJS1406.92000 IDR
5 TJS7034.60000 IDR
10 TJS14069.20000 IDR
20 TJS28138.40000 IDR
50 TJS70346.00000 IDR
100 TJS140692.00000 IDR
250 TJS351730.00000 IDR
500 TJS703460.00000 IDR
1000 TJS1406920.00000 IDR
2000 TJS2813840.00000 IDR
5000 TJS7034600.00000 IDR
10000 TJS14069200.00000 IDR