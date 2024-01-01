10 индонезийских рупий в таджикские сомони

Сконвертируйте IDR в TJS по реальному обменному курсу

10 idr
0,01 tjs

Rp1,000 IDR = SM0,0006593 TJS

Среднерыночный курс в 12:08
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1 IDR в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0007
Низкий0,00070,0007
В среднем0,00070,0007
Изменить-0.54%-2.20%
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Соотношение 1 IDR к TJS

За последние 30 дней максимальный курс IDR к TJS составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0007. Изменение курса IDR к TJS в процентном соотношении составило -0.54.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к TJS составил 0,0007, а минимальный — 0,0007. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0007. Изменение курса IDR к TJS в процентном соотношении составило -2.20.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6690,9181,3451,4941,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10311,4641,6271,4940,8438,504
1 SGD0,74462,2140,68311,1111,020,5755,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Таджикский сомони
1 IDR0,00066 TJS
5 IDR0,00330 TJS
10 IDR0,00659 TJS
20 IDR0,01319 TJS
50 IDR0,03296 TJS
100 IDR0,06593 TJS
250 IDR0,16482 TJS
500 IDR0,32963 TJS
1000 IDR0,65927 TJS
2000 IDR1,31853 TJS
5000 IDR3,29633 TJS
10000 IDR6,59265 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Индонезийская рупия
1 TJS1 516,84000 IDR
5 TJS7 584,20000 IDR
10 TJS15 168,40000 IDR
20 TJS30 336,80000 IDR
50 TJS75 842,00000 IDR
100 TJS151 684,00000 IDR
250 TJS379 210,00000 IDR
500 TJS758 420,00000 IDR
1000 TJS1 516 840,00000 IDR
2000 TJS3 033 680,00000 IDR
5000 TJS7 584 200,00000 IDR
10000 TJS15 168 400,00000 IDR