شيكل إسرائيلي جديد إلى ساماني طاجيكي

تحويل ILS إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٬٨٧٩٫٥٤ tjs

1.00000 ILS = 2.87954 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:5 UTC
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ILS إلى TJS مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.6291.437971.659640.962318.3069
1GBP1.153211.2294102.21.658151.913761.1097321.11
1USD0.937950.813405183.131.348751.556660.902617.171
1INR0.0112830.009784730.012029410.01622460.01872560.01085770.206556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Tajikistani Somoni
1 ILS2.87954 TJS
5 ILS14.39770 TJS
10 ILS28.79540 TJS
20 ILS57.59080 TJS
50 ILS143.97700 TJS
100 ILS287.95400 TJS
250 ILS719.88500 TJS
500 ILS1439.77000 TJS
1000 ILS2879.54000 TJS
2000 ILS5759.08000 TJS
5000 ILS14397.70000 TJS
10000 ILS28795.40000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Israeli New Sheqel
1 TJS0.34728 ILS
5 TJS1.73639 ILS
10 TJS3.47278 ILS
20 TJS6.94556 ILS
50 TJS17.36390 ILS
100 TJS34.72780 ILS
250 TJS86.81950 ILS
500 TJS173.63900 ILS
1000 TJS347.27800 ILS
2000 TJS694.55600 ILS
5000 TJS1736.39000 ILS
10000 TJS3472.78000 ILS