روبية هندية إلى ساماني طاجيكي

تحويل INR إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٬٣٢٤٫٠٩ tjs

1.00000 INR = 0.13241 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433781.655690.957318.2095
1GBP1.1578111.231102.0811.660071.9171.1083721.0835
1USD0.940550.812348182.9251.348551.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009796170.012059110.01626230.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Tajikistani Somoni
1 INR0.13241 TJS
5 INR0.66204 TJS
10 INR1.32409 TJS
20 INR2.64818 TJS
50 INR6.62045 TJS
100 INR13.24090 TJS
250 INR33.10225 TJS
500 INR66.20450 TJS
1000 INR132.40900 TJS
2000 INR264.81800 TJS
5000 INR662.04500 TJS
10000 INR1324.09000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / الروبية الهندية
1 TJS7.55237 INR
5 TJS37.76185 INR
10 TJS75.52370 INR
20 TJS151.04740 INR
50 TJS377.61850 INR
100 TJS755.23700 INR
250 TJS1888.09250 INR
500 TJS3776.18500 INR
1000 TJS7552.37000 INR
2000 TJS15104.74000 INR
5000 TJS37761.85000 INR
10000 TJS75523.70000 INR