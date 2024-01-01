ألف يوان صيني إلى ساماني طاجيكي

تحويل CNY إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
1,482.22 tjs

¥1.000 CNY = SM1.482 TJS

Mid-market exchange rate at 10:31
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CNY إلى TJS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.9561.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1860.965
1 EUR1.0938.5181.49910.8561.65691.7471.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Tajikistani Somoni
1 CNY١٫٤٨٢٢٢ TJS
5 CNY٧٫٤١١١٠ TJS
10 CNY١٤٫٨٢٢٢٠ TJS
20 CNY٢٩٫٦٤٤٤٠ TJS
50 CNY٧٤٫١١١٠٠ TJS
100 CNY١٤٨٫٢٢٢٠٠ TJS
250 CNY٣٧٠٫٥٥٥٠٠ TJS
500 CNY٧٤١٫١١٠٠٠ TJS
1000 CNY١٬٤٨٢٫٢٢٠٠٠ TJS
2000 CNY٢٬٩٦٤٫٤٤٠٠٠ TJS
5000 CNY٧٬٤١١٫١٠٠٠٠ TJS
10000 CNY١٤٬٨٢٢٫٢٠٠٠٠ TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / Chinese Yuan RMB
1 TJS٠٫٦٧٤٦٦ CNY
5 TJS٣٫٣٧٣٣٢ CNY
10 TJS٦٫٧٤٦٦٣ CNY
20 TJS١٣٫٤٩٣٢٦ CNY
50 TJS٣٣٫٧٣٣١٥ CNY
100 TJS٦٧٫٤٦٦٣٠ CNY
250 TJS١٦٨٫٦٦٥٧٥ CNY
500 TJS٣٣٧٫٣٣١٥٠ CNY
1000 TJS٦٧٤٫٦٦٣٠٠ CNY
2000 TJS١٬٣٤٩٫٣٢٦٠٠ CNY
5000 TJS٣٬٣٧٣٫٣١٥٠٠ CNY
10000 TJS٦٬٧٤٦٫٦٣٠٠٠ CNY