بيزو مكسيكي إلى نيراس نيجيري

تحويل MXN إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mxn
٤٥٬٠٢٣٫٤٠ ngn

1.00000 MXN = 45.02340 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:32 UTC
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MXN إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MXN → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.062388.09121.433521.65790.956618.2007
1GBP1.1587511.2309102.0721.661041.921031.1084621.0894
1USD0.941350.812414182.9251.349451.560670.900517.1333
1INR0.01135190.009796970.012059110.01627310.01882030.01085920.206612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / النيرة النيجيرية
1 MXN45.02340 NGN
5 MXN225.11700 NGN
10 MXN450.23400 NGN
20 MXN900.46800 NGN
50 MXN2251.17000 NGN
100 MXN4502.34000 NGN
250 MXN11255.85000 NGN
500 MXN22511.70000 NGN
1000 MXN45023.40000 NGN
2000 MXN90046.80000 NGN
5000 MXN225117.00000 NGN
10000 MXN450234.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mexican Peso
1 NGN0.02221 MXN
5 NGN0.11105 MXN
10 NGN0.22211 MXN
20 NGN0.44421 MXN
50 NGN1.11054 MXN
100 NGN2.22107 MXN
250 NGN5.55267 MXN
500 NGN11.10535 MXN
1000 NGN22.21070 MXN
2000 NGN44.42140 MXN
5000 NGN111.05350 MXN
10000 NGN222.10700 MXN